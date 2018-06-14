鉅亨市場快訊》聯準會鷹派，新興市場緊張

訊息快遞：

聯準會召開利率決策會議，與會委員們對美國經濟看法更正面，並如市場預期上調聯邦基準利率至 1.75% 到 2% 之間。會後記者會時，聯準會主席鮑威爾也表示，明年每場利率決策會議後都將舉辦記者會，明年升息次數與速度可能高於今年，投資人該如何因應？

鉅亨觀點：

1. 美國經濟全面復甦

此次會議聲明中，聯準會對美國經濟看法遠優於前次描述，對勞動市場敘述，從失業率保持低位改變成失業率下降，也與近期失業率降至 3.8% 相符；家庭消費則由較強勁的第四季放緩變成家庭支出提升，近期美國消費者支出及消費者信心指數都維持於近年以來的高點。整體來看，美國經濟數據遠優於全球（花旗美國與全球驚奇指數分別為 9.6 及 - 29.8），聯準會主席鮑威爾也表示美國經濟成長率 3% 並非癡人說夢，展現出對美國經濟的更樂觀看法。

2. 下調中性失業率

此次會議聲明中，另一重點為下調今明兩年失業率預期的同時（今明兩年聯邦基準利率預估值中位數分別由 3.8% 降至 3.6% 與 3.6% 降至 3.5%），維持核心物價年增率不變（今年核心物價年增率預估值中位數從 1.9% 略升至 2%，明年維持 2.1% 不變）。意味聯準會認為就算失業率繼續降至 3.5%，也不會引發物價年增率大幅上漲並失控（等同於下調中性失業率）。根據鉅亨基金交易平台研究，較低的勞動參與率是美國失業率處於低檔的主因，如果勞動參與率回升至 66%，則目前失業率將高達 8.6%，美國勞動市場仍有大量閒置勞動力，這也是聯準會認為就算失業率繼續下行，物價年增率也不會大幅走高的主因。

3. 留意體質差的新興市場貨幣風險

聯準會利率決策會議召開前，印度及印尼央行行長都發文提醒聯美國貨幣政策的外溢效果，暗示聯準會放慢升息或縮減資產負債表速度，以防止新興市場爆發貨幣貶值危機。但此次無論是聯準會會後聲明或是聯準會主席的記者會，都未提及新興市場，內容都圍繞在美國強勁的經濟本身，與川普的美國第一主軸一致，外債較高及體質較脆弱的新興市場國家將遭殃。

投資策略: 全球或美國基金更合適

隨著聯準會升息次數提高，美國貨幣政策外溢效果將增加，部份新興市場國家面臨貨幣大幅貶值風險，建議投資人以全球股票型基金或是受惠於本身經濟強勁的美國股票型基金，為資產配置的核心。

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