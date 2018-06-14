【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週三下跌，美聯儲加息 25 個基點符合預期，同時暗示今年將再加息兩次。道瓊斯指數下跌 0.5% 至 25,201 點；標準普爾指數下跌 0.4% 至 2,776 點；納斯達克指數下跌 0.1% 至 7,696 點。

油價週三上升，因 EIA 公布上週美國原油庫存減幅超預期。紐約 7 月期油上升 0.4% 至每桶 66.64 美元。金價上升，紐約 8 月期金上升 0.2% 至每盎司 1,301.3 美元。

香港和內地股市週三下跌。國際半導體產業協會預期今明兩年中國芯片設備支出分別按年增長 65% 及 57%，芯片股造好，華虹半導體（1347.HK）及中芯國際（981.HK）分別大漲 10.5% 及 4.6%；教育股受壓。個股方面，中興通訊（763.HK）與 BIS 達成協議將支付 14 億美元罰款並更換全部董事，昨日復牌後股價急跌 41.6%。恒生指數下跌 1.2% 至 30,725 點，國企指數下跌 1.4% 至 12,036 點，香港股市成交金額減少 3.8% 至 844 億港元。上證綜合指數下跌 1.0% 至 3,050 點，滬深兩市成交金額減少 8.4% 至人民幣 3,240 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ Muddy Waters 發表沽空報告狙擊在美國上市的內地教育股好未來（TAL.US），後者股價下跌 9.9%。

◇ 盛洋投資（174.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年將扭虧為盈錄得股東應佔溢利（2017 年同期股東應佔虧損 9,223 萬港元），主要因 1）減低有關結欠控股股東盛美之股東貸款的非現金估算利息開支及已付或應付利息開支，2）公司於今年 2 月收購於美國合夥企業中的權益令租金收入增長，及 3）收取公司基金投資的股息收入。

◇ 首長四方（730.HK）建議 2 供 1，供股價為每股 0.187 港元（較最後收盤價折讓 2.1%），淨集資額 2.4 億港元，將用於向大股東收購商業保理服務（業務聚焦於鋼鐵業）及供應鏈金融諮詢服務及企業管理服務。

◇ 國盛投資（1227.HK）此前供股建議很可能不會獲聯交所批准，因後者對其引起之高度攤薄影響表示關注。公司將重新評估以提出修訂建議，股份將於今天復牌。

◇ 欣融國際（1587.HK）為食品原料及添加劑分銷行業一間成熟的分銷商，專注於向客戶提供食品原料應用解決方案。於 2016 年，公司分別佔中國食品原料及食品添加劑分銷市場份額約 0.04% 及 0.2%。2015-2017 年，收益分別為人民幣 4.6、5.0 及 5.3 億元；股東應佔溢利分別為人民幣 3,216、2,977（行政開支中員工薪酬及福利大增人民幣 626 萬元）及 2,722（上市開支增加人民幣 536 萬元）萬元。公司今天起至 6 月 20 日招股，預計 6 月 27 日上市，招股價為 0.75 港元，淨集資額約 9,370 萬港元（招股價中位數，90% 配售），市值為 5.1 億港元，相當於 15.3 倍 2017 年市盈率，估值較阜豐（546.HK）及味丹國際（2317.HK）之分別低於 6 倍及 8 倍 2017 年市盈率為高。基石投資者羅雲先生（為 H&H 國際（1112.HK）主席羅飛先生之哥哥）將認購 20.0% 全球發售股份。

◇ 中國平安（2318.HK）公佈 2018 年首 5 月累計壽險業務及財產保險業務原保險合同保費收入分別為人民幣 2,561 億元及 1,001 億元，按年分別增加 21.3% 及 15.8%（首 4 個月增速分別為 21.3% 及 17.3%）。

◇ 中國人壽（2628.HK）公佈 2018 年首 5 月累計原保險保費收入人民幣 3,071 億元，按年增加 2.9%。5 月份原保險保費收入同比增長 3.7%，較首 4 月之 2.8% 輕微改善。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)