中國互金協會防範變相「現金貸」 重申無資質機構不得變相放貸

中國互聯網金融協會周二稱，近期監測發現仍有部分機構或平台「換穿馬甲」，以手機回租、虛假購物再轉賣等形式變相繼續發放貸款；協會重申未依法取得經營放貸業務資質的機構，不得以任何形式變相開展貸款業務。

互金協會官方微信發布防範變相“現金貸”業務風險的提示並指出，具備合法放貸資質的機構應依法合規經營，主動加強內部管理，發放貸款應符合國家相關法律法規和政策要求，杜絕任何變相提高利率、惡意收取逾期費用的違規行為。

「有的(機構或平台)還在貸款過程中通過強行搭售會員服務和商品方式變相擡高利率。特別惡劣的是，發現有少數平台故意致使借款人形成逾期以收取高額逾期費用，嚴重地侵害了金融消費者的權益。」提示稱。

互金協會表示，各會員單位和相關機構還應認真履行金融消費者教育義務，如實開展信息披露，對息費定價進行重點提示，不得以不實宣傳誘導金融消費者接受與其風險認知和還款承受能力不相符合的產品和服務。

中國央行和銀監會於去年12月聯合下發關於規範整頓「現金貸」業務的通知稱，未依法取得經營放貸業務資質，任何組織和個人不得經營放貸業務；並禁止發放或撮合違反法律有關利率規定的貸款，且不得以任何方式誘致借款人過度舉債，陷入債務陷阱。

路透北京6月12日

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