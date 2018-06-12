〈大立光股東會〉順利股利議案 每股將配發72.5元現金股利 創新高紀錄

股王大立光 (3008-TW) 今 (12) 日召開股東會，會中決議擬對去年盈餘每股配發現金股利 72.5 元，創該公司每股股利配發新紀錄，此股利案獲通過，大立光將配發出 97.25 億元現金給股東。大立光股東會今天全部議程 20 分鐘結束。

大立光每股將配發 72.5 元現金股利，盈餘配發率為 37.43%，略遜於去年的 37.47% 配發水準，但金額仍創新高，以昨日大立光收盤價 4550 元計算，現金殖利率約為 1.59%。

大立光目前的台中精密機械園區二廠持續進駐人員與設備中，大立光考量本身的資本支出及資金需求，因此維持與上一年接近的盈餘配發率水準。

大立光今年第 1 季稅後純益 40.19 億元，每股純益為 29.96 元，今年首季獲利為 7 季以來新低，毛利率則是 8 季以來新低點。

不過大立光 5 月營收為 43.19 億元，創今年以來單月新高，月增 14.57%，年增 14.69%；累計 1-5 月營收為 166.72 億元，年減 8.71%；對於 6 月的展望，公司認為，仍處在新舊產品交替期，預期月營收將與 5 月持平；而第 2 季單季營收可望重返百億元大關，5 月高階 1000 萬畫素以上產品占營收 80-90%。