據中國證券報消息，從接近百度人士處獲悉，百度目前正在衝刺準備CDR材料，已經確定保薦機構為中信證券和華泰聯合，進度反超阿里巴巴和京東集團。由於小米是IPO和CDR同步，這意味著，百度會成為第一家回歸境内市場的已上市新經濟巨頭。

機構認為，試點企業發行CDR的落地速度或將超市場預期，率先發行的CDR公司受到市場追捧。百度或成美股CDR回歸第一股，相關公司值得關註。

新文化(300336-CN)此前領投百度視頻，目前持有運營百度視頻的北京小度互娛科技有限公司6.83%的股份。小康股份(601127-CN)與百度在自動駕駛、車聯網等領域開展合作，併深度參與百度Apollo計劃。耐威科技(300456-CN)表示，百度是公司重要客戶，向其提供導航産品供其測試使用。創維數字(000810-CN)專註於智能終端及軟件系統與平台的研究、開發、生産、銷售、運營與服務，推出了數字電視、智能網絡、IPTV等全系列智能盒子終端、智能網絡接入終端、汽車智能及車聯網等系列産品及運營與服務，創維集團子公司深圳酷開網絡科技有限公司獲得百度公司戰略投資超10億元。路暢科技(002813-CN)是百度Apollo計劃的首批合作夥伴，同時與阿里、騰訊也有業務合作，與之同屬百度CDR概念股的還有華陽集團(002906-CN)。

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