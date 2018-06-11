中證監召開上市公司治理準則(修訂稿)徵求意見座談會

中國證監會消息，6月10日下午，證監會主席劉士餘主持召開會議，聽取10位企業家對《上市公司治理準則(修訂稿)》的意見和建議。證監會副主席閻慶民、主席助理張慎峰出席會議。

與會企業家認為，2002年發布的《上市公司治理準則》對於指導上市公司規範運作、建立現代企業製度、促進上市公司發展發揮了重要作用，但也面臨著一些新的問題和挑戰。這次徵求意見的“修訂稿”以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，充分總結和吸收了我國上市公司監管製度規則完善和境内外市場公司治理實踐經驗，直面新情況新問題，對於進一步完善上市公司治理、提高上市公司質量、夯實資本市場健康發展基礎具有重要意義。“修訂稿”已經比較成熟，希望盡快出台。與會企業家結合自身公司的管理實踐，從不同方面對“修訂稿”提出了完善建議。

證監會表示，下一步，將抓緊繼續完善“修訂稿”，吸收各方寶貴意見，一是更充分體現我國十幾年來公司治理的實踐經驗，二是更充分體現國際公認的公司治理基本準則，併在履行公開徵求意見等立法程序後，盡快推出新《準則》，切實提高上市公司質量，更好服務實體經濟發展。

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