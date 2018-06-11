【亞洲投顧】提醒大家的光學，PCB，都攻擊囉！

◆盤勢分析

今天大盤量平整理，還是多方控盤，現在觀察不要帶量跌破短線支撐 11054 點，還是多方趨勢，不用預設立場或高點。操作就是要有節奏有系統，不要隨著消息逐流。強勢股拉回要注意籌碼狀況或將資金轉進剛整理完成的主力股，例如，提醒大家的光學族群，3008 大立光，3406 玉晶光，3059 華晶科，4976 佳凌；矽晶圓重新轉強，3016 嘉晶，6182 合晶，5483 中美晶；剛整理完成的 2353 宏碁；五月中佈局 1536 和大，也大漲創下近期新高，操作簡單，獲利一波接著一波，快點跟上，龍哥持續佈局新寶藏，大家不要一直錯過行情。

龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，不過該出場的個股一定要出場，以免擴大風險。龍哥先前提醒大家被動元件和矽晶圓快速回測，產業面還是穩定，拉回可以注意 2492 華新科，3016 嘉晶，6182 合晶，每檔都是大獲利；2481 強茂，四月中就開始預告和操作，先前獲利將近 20% 之後，拉回後，龍哥再帶會員進場佈局，又獲利將近 20%，尊龍股票會員還多佈局 5425 台半，也是獲利將近 20%；龍哥五月初就說帶會員佈局百元股，就是 1536 和大，大漲創高；行情一波接著一波，大家有沒有獲利呢？低檔可以留意網通，光學，PCB 和銅箔基板。

今天外資期貨多單減少 587 口，自營商期貨空單增加 1328 口，外資選擇權偏空佈局，自營商選擇權中性偏空佈局，外資期貨多單連續減少，主要是賣權增加較多，大盤整理，空方籌碼增加，前波高點附近有壓力，還是要注意盤中快速回測。

【籌碼穩定的主力股】6213 聯茂，6274 台燿，2367 燿華，3037 欣興 3596 智易，2377 微星，1710 東聯 3016 嘉晶，6182 合晶，5483 中美晶 3008 大立光，3406 玉晶光，3059 華晶科，4976 佳凌 1536 和大，2353 宏碁

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

