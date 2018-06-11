貴廣高鐵車票價大幅調整 二等座最高上調至323元

從鐵路部門獲悉，從7月5日起，貴廣高鐵動車組票價將再次調整，這是繼今年5月27日上調貴廣動車一等座票價後，鐵路部門對貴廣動車票價實施的全範圍、大幅度調整。其中全程二等座最高上調至323元，最低下降至212元。

據介紹，與前一次調價明顯不同的是，5月27日的調價隻是上調一等座票價，此次票價調整涉及一等座、二等座和無座等所有席别，總體有漲有降。其中票價上漲的動車組對數多於票價下降的對數，票價調整基本遵循“高峰時段票價基本上浮，平峰和低峰時段票價下浮”的原則。

據了解，7月5日前，貴廣高鐵貴陽北至廣州南全程一等座票價為428元，全程二等座和無座票價為267.5元。7月5日調價後，貴陽北至廣州南12對始發、終到動車組中，根據開行時段和客流多少的不同，每天的票價將首次呈現三個檔次，即“一日三價”(往返票價基本一樣)，其中高峰時段(8時-16時)漲幅又分為2個檔次，一等座最高518元，漲幅為21.03%;二等座最高為323元，漲幅為20.75%。平峰和低峰時段(17時以後)降幅1個檔次，一等座為340元，降幅為20.56%;二等座212元，降幅為20.75%。

“貴廣動車不同車次票價實行有漲有降的浮動票價，加上今年5月2日起貴開(貴陽北-開陽)城際動車每周一至四客流低峰時段票價下浮2成、貴京(貴陽北-北京西)動卧列車實行浮動票價等，正是鐵路部門按照市場供需狀況執行靈活的浮動票價的體現。”專家表示，預計今後浮動範圍或擴大，浮動頻次將不斷增加，還將與航空機票一樣，逐步試行同一車次動車組“一日一價”。

來源：貴陽晚報

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