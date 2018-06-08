【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

市場擔憂 G7 高峰會上，美國總統川普可能對於貿易保護措施以強硬態度回應影響，導致亞股普遍呈現下挫，台股同步受到影響而呈現下跌走勢，收盤台股下跌 95.33 點，跌幅 0.85%；籌碼方面，外資現貨部位賣超 39.22 億元，三大法人現貨部位賣超 62.5 億元。

《國際金融市場焦點分析》

七大工業國峰會即將在加拿大召開，市場最為關注的便是美國與其主要貿易夥伴之間的關稅衝突如何解決，科技股在推動那斯達克指數創下新高後，週四面臨獲利了結賣壓，蘋果、臉書、微軟等主要科技股同步拉回，那斯達克因此終止連續四日上漲轉而收跌；ECB 可能於下禮拜會議中提出量化寬鬆計畫退場的消息持續發酵，歐元在空方回補下再度收高。

《國際商品市場焦點分析》

在美國原油產量持續攀高，同時上週庫存意外大增等利空衝擊下，WTI 期貨價格在回測 65 美元支撐後，藉著伊朗及委內瑞拉供給可能減少的不確定因素展開反攻，由於 OPEC 國家於本月的會議中仍有可能維持減產協議至年底，原油期貨在空方回補下同步大漲；美國中西部天氣條件改善，加上巴西貨幣兌美元貶至兩年低點有利該國黃豆出口，黃豆期貨收盤重挫超過 2%。

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