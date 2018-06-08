賈躍亭美國工廠選定建築承包商 將僱上千員工三班倒

FF位於加州漢福德市(Hanfold)的生産工廠，選定了承建商。按照FF的計劃，首款量産車型FF91需要在今年底前交付。

6月7日，由賈躍亭投資美國電動汽車公司法拉第未來(Faraday Future，簡稱FF)宣布，美國加州聖費爾南多(San Fernando)的商業建築公司Bernards將擔任FF漢福德工廠的建築承包商。

法拉第未來原本計劃在内華達州自建工廠進行生産，不過囿於資金問題，改為租下加州漢福德市的一處現有工廠以加速量産進程。但2017年12月，澎湃新聞記者前往法拉第未來在美國的漢福德工廠探訪時發現，該工廠還尚處於空置的狀態。

法拉第未來發布於官網的新聞稿稱，漢福德工廠位於美國兩大電動汽車市場洛杉矶和矽谷之間，此次選定建設商，標志著該公司在2018年底前交付首款量産車型FF91邁出了重要一步。該公司已經獲得了漢福德當地政府的現場施工許可，將用於生産和交付FF91。

“我們很榮幸被選為FF漢福德工廠的總承建商。”Bernards副總裁Falco DiGiallonardo稱，“電動汽車是出行方式的未來，我們期待與FF合作，幫助工廠在今年晚些時候投産。”

今年2月1日，工廠已經全部騰空，工廠内外設計等規劃相關工作也已全部完成。3月份，工廠啓動了車間翻新和修整工作，第一批生産設備已經安裝併測試完成。

按照計劃，法拉第未來需要在2018年底前交付FF91。

法拉第未來全球製造高級副總裁 Dag Reckhorn表示，“我們對漢福德市給予的支持表示感謝。目前，現場的有害物質檢控工作、拆除工作、以及翻新工作均已啓動，所有長周期設備均已下單。極其高興Bernards將和我們一道，共同努力來達成我們看似激進但卻可行的生産製造目標。”

法拉第未來還在與漢福德當地的機構進行合作，為工廠準備招聘工作，目前已經展開了多個培訓項目。在官網上，法拉第未來已經發布了多個位於漢福德的職位消息。

新聞稿還稱，法拉第未來的漢福德工廠將僱傭多達1300名員工，併實行三班輪換不間斷生産工作(working a 3 shift schedule)。

在2017年經歷了資金困境、核心員工流失、前高管反目的法拉第未來，在今年2月宣布獲得了15億美元的融資，滿足IPO前的資金需求，此後動作不斷。

4月8日，法拉第未來關聯公司睿馳汽車在廣州南沙以3.64億元的價格拍下一處造車用地，睿馳汽車還在北京、上海等地密集成立公司，其4周年全員信顯示，法拉第未來將全面登陸中國，其中國總部將在廣州落地，廣州工廠很快就會如期開工。該公司還在國内持續進行招聘活動。

4月22日，法拉第未來在洛杉矶的活動上公布内飾。

5月18日，前福特汽車中東及非洲區首席財務官(CFO)Michael Agosta出任FF北美財務副總裁，負責FF的會計、財務及内部控製，帶領財務團隊協調財務相關的日常業務。

來源：澎湃新聞

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