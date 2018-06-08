【異動股】5G概念股全線走高 廣和通(300638-CN)等多股漲停

今早，5G概念股全線崛起，截止發稿，廣和通(300638-CN)封漲停報30.8元，欣天科技(300615-CN)漲停報21.63元，科信技術(300565-CN)漲停報19.39元，中恒電氣(002364-CN)漲5.11%報10.49元，吉大通信(300597-CN)、太辰光(300570-CN)、共進股份(603118-CN)漲超4%，劍橋科技(603083-CN)、中富通(300560-CN)、超訊通信(603322-CN)等個股紛紛走強漲逾3%。

消息上，中興與美國商務部達成新和解協議。美國商務部部長羅斯表示，美國已經達成了一項協議，允許中興通訊在支付高額罰款併同意改組管理層後恢復運營。中興通訊將支付10億美元罰款，併在第三方託管賬戶存放4億美元。中興通訊必須30天内更換董事會和管理層，美國將會挑選人員進入中興通訊的合規團隊。

作為全球主要綜合通信解決方案提供商之一，中興通訊與眾多美國供應商保持著良好的合作關系，為全美近13萬個高科技就業崗位提供支持。專家指出，由於中興通訊與不少美國企業合作密切，美國政府對中興的出口管製措施將使高通、英特爾等這些中興在美國的供應商也蒙受損失。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)