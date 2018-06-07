富達國際：中國正重新平衡經濟增長

富達國際7日發表評論認為，中國正重新平衡經濟增長，數字時代中成長起來的‘90後’一代將推動中國未來消費增長。此外，今年下半年亞洲股市將持續向好，大部分亞洲地區的政治經濟狀態穩定。

該公司認為，亞洲股市在過去12個月中表現強勁。MSCI亞洲(日本除外)指數上升24.3%，超過歐洲、美國和大多數其他新興市場。大量資金自2017年末以來持續流入亞洲，表明投資者對該市場的中長期增長前景充滿信心。

富達國際亞太區(日本除外)股票市場首席投資總監Timothy Orchard表示，亞洲企業盈利仍處於強勁周期，其估值也依然具有吸引力。此外，市盈率和市帳率均接近其長期平均水平，展現出良好的投資價值。

Orchard還認為，在無重大全球性危機的情況下，亞洲股市將於2018年下半年持續向好。然而，貿易衝突及近期地緣政治風險帶來的一系列不明朗因素，或會影響市場表現。

Orchard指，中國的名義GDP增長仍然強勁，同時，該國經濟已出現明確的轉型信號，增長模式正在得到調整和重新平衡。資本形成對經濟增長所起的作用正日漸減弱，而債務增長也正全面放緩。

另一方面，中國‘90後’的年輕消費者人數已達2.3億，富達國際預計這一群體將帶領國内消費力的提升。這些熟練應用電子設備的年輕人會率先使用各類科技和新服務。隨著他們進入勞動力市場併逐漸成為家庭事務的決策者，他們將在未來數年成為促進國内消費和經濟增長的一大動力。

來源：中國證券網

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