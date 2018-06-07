瑞安房地産(00272-HK)5月合約物業銷售額及其他資産處置額達55.05億元

瑞安房地産(00272-HK)公布，2018年5月份合約物業銷售額及其他資産處置額達到人民幣55.05億元，其中包括住宅物業合約銷售額人民幣23.13億元，商業物業合約銷售額人民幣0.32億元和其他資産處置額人民幣31.60億元。
2018年5月份合約物業已出售建築面積為6.86萬平方米及15個車位。集團於2018年5月份合約物業合同銷售平均價格為每平方米人民幣34,300元。
2018年首5個月，累計合約物業銷售額及其他資産處置額逹到人民幣75.59億元，其中包括住宅物業合約銷售額人民幣43.41億元，商業物業合約銷售額人民幣0.58億元和其他資産處置額人民幣31.60億元。合約物業累計已出售總建築面積15.81萬平方米，平均售價為每平方米人民幣27,800元。另外，有86個車位於2018年首5個月售出。
另外，除以上報告的合約物業銷售額及其他資産處置額，截至2018年5月31日止，集團錄得認購物業銷售總額為人民幣50.75億元，預計將陸續於未來月份轉成正式合約物業銷售。該等認購物業銷售主要來自於四月推出銷售的上海太平橋翠湖天地隽荟。
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