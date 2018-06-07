中銀香港謝國樑: 一小時生活圈讓上億內地人口可到香港度周末

隨著港珠澳大橋和廣深港高鐵即將開通，中銀香港經濟及政策研究主管謝國樑預期，將加快區內「一小時生活圈」的形成，未來上億的內地人口可循陸路於四小時內抵港度周末，將給旅遊及零售業發展增添強勁動力。與此同時，粵港積極深化創科領域合作，將推動香港、深圳、東莞及廣州等連成灣區「東部科技走廊」；而探討中的「中緬經濟走廊」建設一旦落實，加上香港-東盟自貿協定給港商進入東盟市場提供的便利，該走廊可為大灣區進入印度洋提供物流通道，成爲大灣區與一帶一路發展一個重要對接點。

謝國樑於6月5日出席香港中華總商會研討會。近期中美貿易形勢對中長期經濟發展帶來的影響，謝國樑認為，這次美中貿易糾紛是由美國單方面挑起的。中美貿易摩擦的發展趨勢及影響要視乎美國挑起事端的動機及目的是什麽？ 美方如果只是爲了平衡貿易逆差，貿易摩擦相對容易處理，因爲中國在進行的供給側改革本身就需要大幅擴大進口；美國如果是有經濟以外的動機，如中期選舉、遏制競爭對手等，則中美經貿關係的發展將變得複雜及不確定性。一般相信，美國的動機是多方面的。另外，他預期美國聯儲局今年會再加息三次，全年共四次，港美息差進一步擴闊將加快熱錢流出香港，相信本地銀行今年內很大機會上調最優惠利率。他認爲，香港盡早加息，跟隨美國利率正常化，有助於冷卻過熱的樓市，抑制港元資產價格出現泡沫，對經濟健康發展具有正面作用，但在加息預期下，香港銀行同業拆息市場或會相對趨緊，股市也會較波動，惟本地樓市會否在加息壓力下出現調整，還要看供求變化等其它因素。

展望香港，內地增加進口並大幅開放金融市場、港交所修訂上市規則以吸引從事新經濟產業的公司來港上市、以至香港－東盟自由貿易協定落實等種種因素，均有利本港中長期經濟發展。

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