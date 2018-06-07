亞昕今日股東會通過現金減資案 返還股東每股1元

亞昕 (5213) 今日股東會通過小股東提出的臨時動議，決定現金減資 10%，退還股東每股 1 元，連同原本通過的盈餘分配案，配發現金股利每股 1 元，等於是每股配 2 元現金股利。亞昕小股東在股東會中提議公司二度現金減資，該公司立即依停止過戶的股本計算，減資 10%，等於返還股東每股 1 元，股東會隨即進行表決，通過此一議案，等於今年配發每股 2 元(現金股利每股 1 元，現金減資返還股東每股 1 元)。



亞昕董事長姚連地指出，今年在晴空樹、星空樹等建案交屋入帳帶動下，第一季營收 40.43 億元，稅後淨利 7.84 億元，已超過去年全年的獲利，下半年仍有昕世代及星空樹的十多戶保留戶入帳。



在新建案部分，姚連地表示，位於台北市雙子星附近的亞昕華威建案，預計於 7 月 5 日動工，預計蓋地下六層，地上 29 層，將邊建邊售，總銷 50-60 億元。另外，潤隆 (1808) 合建案將在 7 月 15 日開工，與新潤 (6186) 的合建案，已銷七成，也持續興建，目前有好幾個建案在推動之中。



海外建案部分，姚連地表示，馬來西亞麻六甲喜來登飯店已經開工，規畫 300 間房間，投資額僅台灣的六成，平均房價 6,000 元，比台灣飯店的房價高，且因馬國鼓勵投資，投資的 70% 可以抵營所稅，馬國飯店供給當地嚴重不足，但每年有 3,000 萬觀光客，對觀光飯店的需求甚殷。

