世界銀行下調日本2018年經濟增長預期至1%

共同社報道，世界銀行5日發布了最新的全球經濟展望，預測日本2018年實際增長率為1.0%，較1月時的預測下調0.3個百分點。受原油價格上升導緻汽油漲價等因素影響，預計家庭收入實質上減少，拖累經濟形勢。另一方面，世行警惕美國特朗普政府的保護主義政策對各國形成連鎖反應，呼籲市場開放的重要性。

日本增長率在2017年為1.7%，但因2019年10月消費稅稅率將上調至10%等，世行預計2019年和2020年的增長率逐步放緩至0.8%和0.5%。

世行對美國2018年和2019年的增長率分别上調至2.7%和2.5%。特朗普政府實施的巨額減稅政策和財政支出擴大舉措將帶動經濟增長。對於歐元區，世行維持原有預測不變，稱2018年起將緩步減速。

代表新興市場國家的中國和印度基本維持原有預期。對於全球經濟也維持以往的預測稱，2018年和2019年分别為3.1%和3.0%。

特朗普政府啓動對鋼鐵和鋁的進口限製措施，歐盟(EU)等正準備報復措施。

基於上述情況，世行指出“各國貿易限製升級的風險大幅上升”。世行將之列為與伴隨著美聯儲(FRB)升息的國際金融環境變化相比肩的風險因素，警告稱“可能會引發全球經濟驟然減速”。

來源：新浪財經

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