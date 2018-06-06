中國中鐵(00390-HK)：重組事項正積極商討 A股繼續停牌不超1個月

中國中鐵(00390-HK)公布，公司因籌劃市場化債轉股，根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，經向上海證券交易所申請，公司A股股票已於2018年5月7日開市起停牌，併因發行股份購買資産於2018年5月21日進入重大資産重組停牌程序。

經與相關各方溝通，本次發行股份購買資産的擬交易對方均為第三方，具體交易對方尚未最終確定。本次交易方式初步擬定為發行股份購買資産，具體交易方式可能根據交易進展情況進行調整，目前尚未最終確定。本次發行股份購買資産的標的資産為債轉股過程中投資人取得的公司部分子公司的股權，所涉及子公司行業類型初步確定為土木工程建築業及道路運輸業。

截至本公告披露日，本次重大資産重組的具體方案正在籌劃中，有關各方正積極商討、論證本次重組相關事項。公司將按照相關規定，協助相關部門和中介機構開展方案確定、盡職調查、審計、評估等各項工作。

公司擬向上海證券交易所申請A股股票繼續停牌，預計停牌時間為自2018年6月7日起繼續停牌不超過1個月。

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