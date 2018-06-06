新鴻基地產減半入場費，地產股股民真的會被吸引嗎？

香港郭氏家族掌控的老牌地產商新鴻基地產(00016-HK)今日(6日)收市後公佈，今年6月29日開始，每手買賣單位將由1000股股份更改為500股。

新鴻基地產稱，降低每手買賣單位的價值，將提升股份對投資者的吸引力，並因而可能提高股份的流通性及拓闊股東基礎。坦白說，這原因連股民初哥都曉得，以新地今日127.8元收市價計，買一手就要12.78萬元，500股只需63900萬元，減半的入場費，讓鍾愛投資地產股的股民多一個選擇。

新地今次做法，一定令老股東好快樂，要知道，新地今次拆細股份的決定，是去年11月舉行的股東會，會上有老股東提出建議，建議將股份買賣單位將由1000股股份更改為100股，以方便散戶入場時，否則，要月供股份(香港很多銀行或金融機構，都有月供股份的投資產品)，新地主席郭炳聯當時即時回應小股東，「現時買一手新地需10余萬元，將會研究減少每手股數。」

郭炳聯是一言九鼎的人，據《財華社》記者瞭解，新地管理層于股東會後討論拆細每手買賣單位，並於今年2月研究買賣單位應該是減至多少股數，「目前新地有不少股東是機構投資者(大戶)，新地管理層要平衡大戶與散戶需求，故將買賣單位減半，就OK。」消息人士說。

證券界對新地今次做法有何看法，康證有限公司董事黃敏碩對《財華社》說，新地本身的地產發展與投資做得不錯，不過，不能單從每手買賣單位「拆細」去分析股份投資價值，例如美國聯儲局6月議息，而加息機會可以說是百分百，在美國議息後再作分析是更準確。

另一位證券界人士稱，目前是新經濟年代，市場聚焦於獨角獸，科網、生化等企業是金融市場新寵，新地的吸引力沒有像以前的這麼「迷人」，若新地增加派息，也許是「吸資」的誘惑。新地的派息政策如何，郭炳聯在股東會上指出，公司過去派息比率一直維持在當年盈利40%至50%，若果盈利改善會持續增派息，「自己是新地股東，亦希望增派息。」

衣食住行是必需的，新地自有其吸引力。再者，新地近期表現積極，上月，新地以251.61億港元，投得啟德新地王。新地執行董事雷霆當時對《財華社》表示，該項目總投資金額達400億港元。

新地的豪氣決定，被市場認為買貴了地，雷霆之後為此再公開表示，400億港元的交易，不是一個細金額，但以新地的財政實力，絕對應付自如。賺錢難，但新地不做蝕本生意。

今次新地回應小股東的決定，能否刺激更多投資者入場，500股的買賣單位能否成為新地股價上升的「催化濟」，6月29日，見「真章」！

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