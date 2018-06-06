新華社：海外投資者悄然加倉A股 北向資金10天流入306億

被不少内地投資者賣出的A股股票正持續獲得滬股通及深股通北向資金的大舉買入。自5月23日上證指數單日大跌1.41%至6月5日收盤時，上證指數累計下跌3.12%，深證成指累計下跌3.53%。而新華財經根據交易所數據統計，在此期間，滬股通及深股通北向資金合計淨流入逾306億元。

5月23日至5月30日，上證指數累計跌幅達5.38%，而滬股通北向資金合計淨流入約50.60億元，僅5月30日一天呈淨流出狀態;同期，深證成指、中小板指、創業板指累計跌幅分别達6.13%、6.22%、7.98%，而深股通北向資金合計淨流入約78.63億元。

5月31日至6月5日，上證指數累計漲幅為2.39%，滬股通北向資金合計淨流入約91億元;同期，深證成指、中小板指、創業板指累計漲幅分别達2.77%、2.66%、1.15%，而深股通北向資金合計淨流入約86.08億元。

可見，自5月23日以來的10個交易日，滬股通及深股通北向資金不僅得到了相對低價的籌碼，部分資金已在反彈中獲得了不錯的收益。

摩根士丹利董事長兼首席執行官高聞在上周末接受媒體採訪時表示，中國市場有非常多的利好消息。首先，中國經濟保持持續穩定增長;其次，中國的政策體系非常穩定;第三，中國的金融市場進一步對外開放;第四，A股兩百多隻股票正式納入MSCI指數。這些對金融市場都是非常重要的積極因素。

在5月初的伯克希爾公司股東大會上，“股神”沃倫·巴菲特也曾直言：“持有相同資本的投資人，在中國的收獲可能會比在美國更多。”

需要註意的是，上證指數在2017年1月16日的盤中低位觸及3044.29點，同年4月7日的盤中高位為3295.19點;2017年5月11日的上證指數盤中低位為3016.53點，2018年1月29日的盤中高位為3757.20點。雖然2018年1月29日的盤中高位高於2017年4月7日的盤中高位，但2017年5月11日的盤中低位低於2017年1月16日的盤中低位。因此，根據上升(或下降)趨勢的定義可以判斷，上證指數當前3114.21的點位依舊處於整體的震蕩區間當中，併位於震蕩區域的低位附近。

因此，在海外投資者看好中國市場、滬股通及深股通北向資金持續淨流入的情況下，内地投資者在指數的震蕩低位也應該多一份自信。

來源：新華網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)