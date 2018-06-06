中證監：研究探索具有中國特色證券侵權民事損害賠償訴訟製度

據中國證監會6日消息，日前，證監會黨委委員、主席助理黃炜專程赴上海高院學習調研、座談交流上海金融法院相關情況。

座談交流中，雙方結合證券期貨市場的規律和特點，圍繞證券期貨案件糾紛處理面臨的實際問題，就推進金融審判體製機製專門化建設的總體思路和可行路徑進行了深入交流和討論：一是在案件專屬管轄方面，研究探索通過指定管轄方式，將部分案件集中由上海金融法院管轄。比如：交易行為發生在上海證券交易所、上海期貨交易所、上海能源交易中心、中國金融期貨交易所的民商事糾紛案件;全國範圍内的重大、無先例的新型民商事案件等。二是在專門訴訟機製方面，針對證券期貨市場多對多交易、涉眾性強的特點，為更好地保護處於弱勢地位的中小投資者，研究探索具有中國特色的證券侵權民事損害賠償訴訟製度。比如：支持中證中小投資者服務中心作為公益性機構，開展支持訴訟;研究借鑒境外經驗，建立示範判決機製等。三是在審判專業能力建設方面，探索建立合作交流機製，依託審判專家輔助製度，通過共同開展教育培訓、人員交流、課題研究等方式，不斷提升證券監管和司法審判的專業化水平。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)