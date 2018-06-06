光大新鴻基帶您到消費與教育板塊尋寶

光大新鴻基預計，全球經濟表現於今年第三季有望改善，主要國家經濟體繼2017年後將再次同步增長，整體增速更優於去年。新興市場方面，中國經濟可望維持穩定發展，印度經濟增速發展。而中美貿易戰、地緣政治風險等不明朗因素有機會令到環球市場波動，但光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，貿易戰或會影響個別行業，但出現全面貿易戰的可能性不大。

該行預計下半年恆指目標維持在34000點，國企指數目標維持在13500點，上證綜合指數目標為3450點。恆指今年以來最低位見29129點，最高位見33484點，被問及今年恆指會否跌穿此前低位，溫傑稱29500點是一個零界點，若跌破這一數字則恆指有可能低見27000至28000點水平；而若恆指短期可升穿31800點，則有突破此前高位的機會。

該行預計美聯儲今年餘下時間仍有三次加息機會。提及對本港影響，光大新鴻基外匯策略師任曉平稱本港銀行體系結餘縮至500至600億元時香港會跟隨美國加息，目前還未見迫切加息的需求。溫傑補充稱，相信未來調整會是溫和的，因為對本港樓市來說，市場反應都不會很大。

該行挑選7隻下半年看好的股票，其中消費板塊看好呷哺呷哺(00520-HK)目標價17.5港幣，中國食品(00506-HK)目標價4.4港幣，中國利郎(01234-HK)目標價12.5港幣；內銀板塊看好中國平安(02318-HK)目標價85港幣，中國財險(02328-HK)目標價15.5港幣；以及教育板塊看好新高教(02001-HK)目標價8.3港幣，楓葉教育(01317-HK)目標價15.5港幣。

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