信用卡也很有機 台新銀攜手棉花田首年拚發卡10萬張

生機飲食愈來愈夯，國銀推有機聯名卡也再下一城，台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行今 (6) 日與棉花田生機園地攜手發行聯名卡，台新銀行支付金融處資深協理黃天麟表示，第一年發卡目標要力拚 10 萬張卡。

台新銀行聯手連鎖生機商店發行棉花田聯名卡，卡片不僅是信用卡，還是棉花田 VIP 會員卡，對於原本要消費達 12000 元才能成為棉花田 VIP 會員來說，達成門檻變得更簡單。

黃天麟表示，棉花田現有會員數 30 萬人，消費力道高於一般消費，每個月平均消費金額 4000 元，加上此聯名卡祭出旅遊 1% 現金回饋，還有影城、星巴克、百貨公司等優惠，預估棉花田店內消費加上店外消費，棉花田聯名卡每卡每月平均消費金額可上看 1 萬元，將高於該行平均有效卡的消費金額 6000-7000 元，並訂出棉花田聯名卡第一年發卡目標要力拚 10 萬卡。

台新銀行目前信用卡市占率為第 4 名，新光三越卡卡量達 125 萬張，大潤發卡近 50 萬張，燦坤卡 30 萬張，是該行前三名聯名卡。而銀行卡部分，玫瑰卡、太陽卡合計破 130 萬卡，Agogo 卡 30 萬卡，今年有機會衝 40 萬張卡。

棉花田聯名卡不僅祭出 0.3% 現金回饋，店內消費 9 折，週二卡友日購物滿 500 元送 50 元折價券等優惠外，並提撥 0.6% 捐贈「和諧有機農業基金會」。新戶辦卡任刷 5 筆能拿到有機米與醬油，舊戶也有獲得環保購物袋。