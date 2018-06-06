騰訊(00700-HK)殺入第三方銷售市場基金銷售江湖起波瀾

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)
基金銷售行業格局可能生變。6月6日，中國證券報記者從騰訊(00700-HK)方面獲悉，騰訊旗下的第三方基金銷售機構——騰安基金銷售(深圳)有限公司(簡稱騰安基金)將於近日開業。據悉，騰安基金日前已與易方達、嘉實、富國、招商在內的多家基金公司簽訂了代銷協議，正式進軍基金第三方銷售市場。業內人士表示，騰安基金與多家機構合作標志着騰訊開始重視金融業務，未來微信首頁中若出現基金購買窗口，那麼騰訊無疑會是又一個基金銷售巨頭。 對接基金產品擴容 作為互聯網巨頭，騰訊於今年1月獲得第三方基金銷售牌照後，近日開始「殺入」基金銷售江湖，與阿里、京東等大型互聯網公司搶占基金代銷市場。 易方達發布公告稱，根據公司與騰安基金簽署的基金銷售服務協議，自5月30日起，公司將增加騰安基金為易方達理財貨幣市場基金的銷售機構並開通相關業務，投資者可通過騰安基金辦理開戶及基金申購、贖回業務。 對於業務定位，騰訊方面告訴記者，後續騰安基金將以基金銷售業務為主，借助財付通公司網絡支付渠道與客戶群體，不斷加大在小額便民移動理財及普惠金融各領域的探索。 記者注意到，登錄騰訊理財通平台頁面，會出現騰訊騰安字樣。對此，騰訊方面嚮記者表示，騰安基金和財付通均為騰訊集團全資子公司。客戶如果需要在騰訊理財通上進行基金交易操作，會通過頁面跳轉共享登錄的方式，在騰安基金的頁面上進行相關操作。 目前，除了易方達，騰安基金還與嘉實、富國、招商在內的多家基金公司簽訂了代銷協議。初步測算，已簽約代銷數百只基金，其中涉及多只貨幣基金。 「騰訊對接了這麼多基金公司，肯定會對基金產品進行擴容，甚至推出更多自己的基金產品，由指數型基金嚮主動管理型基金發展。」易觀金融行業分析師田傑分析認為。其實，騰訊系一直在布局金融產業，微粒貸、微眾銀行、中金證券、老虎證券等都有騰訊的身影。 據悉，騰訊理財通旗下產品包括貨幣基金、定期理財、保險理財和指數基金，其中已對接4只貨幣基金，包括易方達易理財、匯添富全額寶、南方現金通E、華夏財富寶，合計規模達3422.89億元。 行業格局或改寫 目前，在綫上代銷平台中，擁有5.2億用戶的螞蟻金服以及天天基金、東方財富等巨頭較為引人注意。在外界看來，騰安基金具備資金、流量變現優勢，未來將躋身第三方基金銷售平台第一梯隊，或改寫基金銷售行業格局。 「騰訊入局，不會大規模改變市場現狀，他們會挖掘更多增量用戶。」在田傑看來，毫無疑問，騰訊系移動端產品具有最大的用戶流量，如果提供便捷的基金服務會獲取大量的用戶資源，但能否動搖螞蟻金服和天天基金網的江湖地位還有待觀察，重點看騰訊對基金業務的重視程度，如果微信首頁中出現了基金購買窗口，無疑會產生又一個基金銷售巨頭。 騰安基金將於近日開業。騰訊方面告訴記者，騰安基金開業後，騰訊理財通平台客戶體驗不受影響，只是基金類業務在後台技術對接、信息展示、業務運營等環節按照監管部門要求，會有相關改進和優化。 騰安基金開業後，騰訊理財通平台接入的產品類型、收益率將如何變化？對此，騰訊方面表示，騰安基金以騰訊理財通平台為基礎，開展獨立基金銷售業務服務為主，相關產品類型、收益率等由市場行情及金融監管部門要求開展。 對於下一步的發展規劃，騰訊方面稱，作為國內互聯網理財行業的標杆企業，騰安基金將充分借助自身在網絡技術、用戶群體、風險控製等領域優勢，積極探索網絡理財與移動支付、金融科技持續互動的創新發展模式。 目前，騰安基金在招兵買馬上不遺余力。記者了解到，騰安基金近日在業內發布招聘公告，擬組建基金分析師團隊。 來源：中國證券報 實習記者 許曉