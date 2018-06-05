6月原油CCI大幅收縮 短期内難創新高

中國大宗商品發展研究中心最新數據，2018年6月份原油CCI(大宗商品信心指數)為-0.01，收出年内首條陰線，結束了此前的“五連陽”態勢。此前，5月份的原油CCI為0.28，6月環比回落明顯。對此，多位專家認為，原油短期内難創新高。

中國油品加工及流通産業俱樂部CPEC秘書長劉心田分析認為，原油CCI之所以大幅收窄主要有三大原因。首先，油市不確定性因素減少，支撐油價繼續走強的利好減弱。此前的地緣政治衝突也不存在爆發戰爭的可能性，中美貿易摩擦在5月下旬偃旗息鼓。其次，原油基本面不足以再支撐高油價，EIA庫存大增、沙特和俄羅斯在減産逾一年後接近達成一項增産協議，以抵消委内瑞拉産量下降和伊朗可能出現的降低供應量。另外，美國石油鑽井大增也打壓油價，從而導緻市場信心動搖。最後，5月原油表現先漲後跌，70-75美元是多空博弈力量變化的邊境區，仍是WTI油價的“天花板”，原油觸板後回落不可避免。

對於原油近期的大漲大跌表現，CDRC核心專家、商務部研究院國際市場研究所副所長白明認為，美國退出伊核協定後，地緣政治因素對國際油價影響加大，而國際投機資本也借題發揮。在他看來，6月份多頭依然會極力炒高油價。但由於市場預期主要産油國將在6月22日歐佩克會議上做出增産決定，加上美國頁岩油産量不斷增加，6月的國際油價也將承受更大壓力。在一系列利好和利空因素疊加下，6月份國際油價或將維持脆弱平衡，總體來說波動幅度會加大。

CDRC核心專家、中國農業大學博士生導師常清認為，6月份油價將會震蕩調整，不會呈現諸如5月份的大漲行情。劉心田也表示，當前油價已現回落，SC原油6月份或將回歸到440元/桶的基準線以下，而WTI國際油價最低可能觸及60美元/桶低位。

CDRC同期發布的6月原油FPI(大宗商品未來價格指數)顯示，6月原油WTI均價或為65.3美元/桶，6月SC原油均價或為450元/桶。

來源：中國證券網

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