獨角獸公募産品將獲批文：500億為上限 優先個人投資者

據知情人士透露，由易方達基金、嘉實基金、招商基金、南方基金、匯添富基金和華夏基金申報的戰略配售基金明日獲得批文，該産品封閉期為三年。

預計6月11日開始募集資金，其中，11日至13日為零售認購期，面向個人投資者募集，個人投資者限額50萬;14日至15日為機構認購期。

知情人士表示，如果零售渠道未達到既定的募資目標，那麽隨後面向社保、基本養老保險等機構投資者再次募集，最後如果還未達到，則向企業年金、職業年金募資，直至完成募資目標。

每家産品的募資規模的上限是500億元，下限是50億元。他透露，這意味著，如果零售渠道完成了500億募資，則提前結束募資。

“戰略配售”是“向戰略投資者定向配售”的簡稱。關於新股首發戰略配售，《證券發行承銷與管理辦法》(2018年徵求意見稿)第十四條規定，首次公開發行股票數量在4億股以上的，或者在境内發行存託憑證的，可以向戰略投資者配售股票。

發行人應當與戰略投資者事先簽署配售協議。發行人和主承銷商應當在發行公告中披露戰略投資者的選擇標準、向戰略投資者配售的股票總量、佔本次發行股票的比例以及持有期限等。

戰略投資者不參與網下詢價，且應當承諾獲得本次配售的股票持有期限不少於12個月，持有期自本次公開發行的股票上市之日起計算。

來源：騰訊《一線》

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