VAIO重回亞洲市場 新筆電港、台率先上市 搶商用市場

筆電品牌廠 VAIO 今 (4) 日跟香港力高創科 Nextgo 攜手宣布，將重回亞洲市場， S 系列新產品 7 月中優先於香港、台灣上市，瞄準商用 B2B 市場，VAIO 表示，希望在台灣搶先開拓以微軟作業系統為主的高階筆電商機，而此次產品是日本設計、製造，品質與規格要求仍維持日製機風格。

VAIO 在 2014 年 7 月從 SONY 公司分拆出來成為獨立公司，並終止在在日本以外的亞洲市場銷售及服務。今日宣布再度回歸亞洲市場，新產品 S11、S13 選擇台灣、香港優先上市，Nextgo CEO 鐘孝揚認為，看好台灣使用微軟作業系統的高階筆電，有很大的成長光間。

鐘孝揚表示，希望 VAIO 在台灣能夠帶出新的商用市場需求，由於商用市場需要較長的時間耕耘，現在推出新品，是計畫重新行銷 VAIO 品牌，重新進軍亞洲市場。他強調，這次的產品完全是日本設計、日本製造，在設計、品質跟規格要求都非常高。

Nextgo 預定，新品 S11 跟 S13 在 8 月初將進軍新加坡、8 月底前進馬來西亞，以這四個地區優先販售，半年後再決定亞洲產品跟行銷策略；初步還是鎖定商業用途及高階消費者為主；未來 Nextgo 將可望投入 VAIO 的生產製造。

VAIO 株式會社副社長赤羽良介表示，跟 Nextgo 合作，並不會改變原本 VAIO 的策略。他認為，現有市場上的筆電產品都相當注重功能性，在外型的設計並不夠 Cool，希望把這樣的潮流帶到市場中。

VAIO 即將推出的 S 系列新品，搭配 Windows 10 作業系統，搭配第八代 intel i5 - i7 處理器，可選配 4G LTE， S11 重量為 0.85 公斤， S13 則約 1.07 公斤；一個小時約可充足 8 成電力。