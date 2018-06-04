權重股發力上證50指數漲1.7% 光伏概念10餘股跌停

今日(6月4日)，滬深三大股指小幅高開，大小指數全天現分化格局;滬指衝擊3100點未果後小幅回落，創業板指探底回升險守1700點。午後，白酒、保險、地産等權重板塊表現強勢，貴州茅台大漲5%逼近歷史新高，帶動上證50指數走高；截至收盤，上證指數報3091.19點，漲0.52%，成交1546.72億元，較上一交易日萎縮;創業板指報1702.93點，跌0.39%。

兩市下跌個股稍多，兩市下跌個股稍多，萬華化學等超20股漲停，華誼兄弟、隆基股份等約40股跌停。從盤面上，海南、機場航運、半導體等板塊上漲，白酒、家電、地産、金融等權重板塊漲幅居前，上證50大漲1.8%;光伏、太陽能、風電、農機農業、半導體、有色、傳媒、黃金、足球概念等板塊跌幅居前。

值得一提的是，受周末利空消息影響，光伏概念股全線大跌，陽光電源、隆基股份等10隻個股跌停;此外，崔永元炮轟“天價片酬”、“陰陽合同”的事件影響從娛樂圈擴散到了資本市場，今日A股開盤後影視股集體大跌，截至收盤,包括唐德影視、歡瑞世紀在内的10家影視股龍頭公司,市值計縮水高達100多億元!

截止收盤，今日全天滬股通淨流入36億元，深股通淨流入26億元。

東北證券認為，資金繼續向消費行業積聚，食品飲料突破前期的窄幅震蕩空間後還有一定的上行潛力，但醫藥出現價格趨勢減弱但成交佔比繼續在高位上行的狀態，短期可能有一定的回落壓力。底部的金融和周期還在等待輪動的機會。A股總體上仍是存量資金格局，各地陸續的樓市搖號規定也造成了類似打新資金凍結的影響，但在北上資金等機構資金的結構影響下，具有更好盈利確定性的頭部企業優勢風格仍然有望延續。結構上來看，隨著經濟修復的接受度上升，企業投資信心提升，同時通脹因素也逐漸顯現，市場行情將逐漸向後周期板塊延伸，關註機械設備類板塊改善後迎來的市場確認機會，以及農業、食品、醫藥等通脹防禦板塊的配置需求增加。

六月市場不確定性仍然存在，多項風險因素靜待落地，股市大概率會有所波動。但3000點左右處於相對低風險區域，估值低位及分紅率價值對市場構成一定支撐，維持股市處於震蕩築底階段的判斷，結構性行情是主基調。當前市場缺乏較為明確的投資主線，建議較為配置層面相對均衡，選擇確定業績方向優於風格判斷。

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