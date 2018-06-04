神華(01088-HK)上調長協煤價 煤企有望陸續跟進漲價

研究院表示，這一價格遠高於此前市場普遍認為的6月份年長協、月長協不高於570元/噸的價格預期，進一步增強了市場看漲信心。

5月31日，神華(01088-HK)公布了6月份年度長協和月度長協，6月份年度長協557元/噸，環比持平，同比下降1元/噸；月度長協625元/噸，環比上漲31元/噸，同比上漲55元/噸。

對此，易煤研究院研究員潘漢翔向《證券日報》記者表示，這一價格遠高於此前市場普遍認為的6月份年長協、月長協不高於570元/噸的價格預期，進一步增強了市場看漲信心。

需要一提的是，4月中旬開始，煤價持續上漲，發改委出台了多項調控進行措施，煤價有所回落。

5月21日，發改委召開了煤電工作會議，要求神華、中煤等主要煤企帶頭，把5500大卡的月度長協價格在6月10日前降到綠色區間570元/噸以內。

5月24日，為了穩定動力煤市場，中煤集團供應華能集團4.3萬噸的“銀寶”輪、江蘇國信(7.62 -0.13%,診股)集團4.2萬噸的“寶日嶺”輪，都以5500大卡570元/噸的現貨價格成交，主動配合政策下調價格。

對此，中煤集團表示，將進一步鞏固和發展與下遊用戶的長期合作關系，自有資源全力保長協兌現，並願意和優質供應商形成合力，做穩價保供的排頭兵，以長期穩定的戰略合作模式，實現煤炭上下遊產業鏈的多方共贏。

但是，神華這次不僅沒有下調月度長協價，還上調了這一價格。

多位市場人士向《證券日報》記者表示，神華作為煤炭市場的價格指向標，隨著迎峰度夏旺季來臨，其它煤企陸續上調煤價的概率較大。

近期，隨著水泥廠和部分中小型電廠6月份剛性補庫需求的陸續釋放，煤價再獲支撐，環比再度上漲。

易煤研究院的數據顯示，截至6月1日，北方港市場5500K0.8S報價約在670元/噸至680元/噸之間，長江口市場5500K0.8S報價約在700元/噸至710元/噸之間。

「此前在政策調控背景下，市場明顯承壓。但隨著多重利好信號釋放，市場看漲情緒有所恢復。」 潘漢翔還表示，結合近期市場情況分析來看，市場價格主導權正逐步回歸供求基本面，在高需求和弱供給背景下，市場將持續獲得支撐。

隨著6月中旬煤炭消費旺季的到來，煤炭需求有望持續增加。

潘漢翔還指出，目前已是6月初，距離下遊終端傳統旺季補庫的時間節點業已不遠。且此前下遊對於市場煤采購多為觀望，整體補庫需求延後，隨著旺季時間節點的臨近，這部分需求也將陸續釋放。加上近期中小型電廠和水泥廠等非電終端6月份剛性補庫需求陸續釋放，對於市場回暖也起到了實際支撐。

此外，受華南地區連日高溫天氣影響，廣州電網已懸掛紅色錯峰執行信號，對部分工業用戶實施用電錯峰，對部分地區實施短時停電。從局部地區電力供給形勢來看，今年旺季前後下遊補庫需求或持續向好。

來源：證券日報 作者：李春蓮

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