摩拜單車進軍墨西哥市場 但遭遇盜竊困擾

據新浪科技6月1日報道，摩拜今年進入了墨西哥城市場，吸引了數百萬潛在客戶。然而，摩拜正在遭遇困擾墨西哥已久的問題：街頭犯罪。

墨西哥城街頭的小偷猖獗。過去幾天，摩拜的數十名用戶在社交媒體上投訴稱，找不到摩拜的單車，許多人表示，正考慮轉向競爭對手的服務。

摩拜目前是全球最大的共享單車公司。該公司表示，車輛短缺是因為盜竊行為。與此同時，摩拜目前隻在墨西哥城的一小塊地區提供500輛單車，但市場需求正越來越大。摩拜正在等待當地市政府的批準，進一步擴大業務。

摩拜墨西哥市場負責人雷尼·奧傑達(Rene Ojeda)表示，該公司也在與墨西哥城的司法部門合作，追回被盜的單車。他同時表示，自2月中旬進入墨西哥市場以來，摩拜的用戶數每周增長率達到70%。

不過在墨西哥城，摩拜仍然面臨激烈競爭。Mexican VBike運營著2000輛單車，而墨西哥城政府推出的共享單車服務EcoBici已有6500輛單車，用戶數超過26萬。

當地一名摩拜用戶費爾南多·加利西亞(Fernando Galicia)表示：“摩拜之前對我來說是個不錯的選擇，因為我就在這個地區工作。然而現在我改用了EcoBick，併不是因為便宜，而是因為總能找到單車可用。”

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