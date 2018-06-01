中證監：冀與香港加強跨境監管合作

中國證監會副主席姜洋，於6月1日出席改革開放四十周年活動：「新時代香港資本市場再出發」研討會上表示，中國和香港資本市場在新時代歷史下，將迎來更廣泛發展空間。而中國資本市場取得今天觸目的成績，香港功不可沒，至今中國資本市場市值已位列全球第二位，過去28年中國發行股票融資規模12萬億元(人民幣.下同)，併購重組規模達17萬億元，債券發行規模200萬億元，而私募基金管理規模達12萬億元。

中國資本市場持續對外開放，A股剛獲納入MSCI新興市場指數；原油期貨也對外資開放，每天交易宗數達10萬宗；滬深港通累計成交金額達10萬億元。而每次的對外開放，香港的企業都能率先受惠。

他又指出，香港在資源配置上發揮積極作用，期望能將資源投到高質量、高成長的企業上，作出優勝劣汰。姜洋建議，今後香港繼續融入國內發展上，並推動綠色經濟，香港的投行亦可參與推動內地資本市場的建設；而隨著兩地資本市場更趨密切，兩地跨境監管也要加強。

文：周燕芬

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