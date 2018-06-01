【異動股】鄉村振興概念股全線走強 吉峰農機(300022-CN)漲停

今早，鄉村振興概念股全線走強，截止發稿，吉峰農機(300022-CN)一字封漲10.12%漲停報4.68元，一拖股份(601038-CN)漲停報6.6元，星光農機(603789-CN)漲7.88%報13.55元，弘宇股份(002890-CN)漲4.48%報35.0元，芭田股份(002170-CN)漲4.03%報4.91元，大禹節水(300021-CN)、蘇墾農發(601952-CN)等股漲超3%。

消息面上，中央5月31日召開會議，審議《鄉村振興戰略規劃(2018-2022年)》和《關於打赢脫貧攻堅戰三年行動的指導意見》。會議提出，要讓農業成為有奔頭的産業，讓農民成為有吸引力的職業，讓農村成為安居樂業的美麗家園。要強化到村到戶到人的精準幫扶舉措，加大産業扶貧力度，全力推進就業扶貧，深入推動易地扶貧搬遷，加強生態扶貧。農産品加工業能夠提高農業附加值，起到帶動農民增收、滿足城鄉居民消費需求的作用。隨著鄉村振興的推進，農村市場消費購買力開始持續提升。今年1至4月全國鄉村消費品零售額同比增長10.7%,增速較城鎮快1.1個百分點。通過對農産品進行深加工，生産大眾消費品的上市公司將在這一過程中受益。

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