【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四下跌，因美國宣布對加拿大、墨西哥和歐盟進口鋼鋁征收關稅後引發部分貿易夥伴對美國採取報復性措施。道瓊斯指數下跌 1.0% 至 24,416 點；標準普爾指數下跌 0.7% 至 2,705 點；納斯達克指數下跌 0.3% 至 7,442 點。

油價週四下跌，儘管 EIA 公布上週美國原油庫存降幅超預期。紐約 7 月期油下跌 1.7% 至每桶 67.04 美元。金價下跌，紐約 8 月期金下跌 0.1% 至每盎司 1,304.7 美元。

香港和內地股市週四上升。各行業幾乎全線上升，物業管理股領漲，其中中奧到家（1538.HK）急漲 24.2%，公司表示其正與獨立第三方商討合作；利福國際（1212.HK）飆升 42.3%，帶動本地消費股錄得大幅上漲。個股方面，德祥地產（199.HK）發布盈利預警， 股價下跌 4.5%；實德環球（487.HK）主席增持公司股份，股價跳漲 30.6%；冠軍科技（92.HK） 宣布 2 供 1 淨集資額約 8,670 萬港元，股價急挫 28.2%。恒生指數上升 1.4% 至 30,469 點， 國企指數上升 1.8% 至 11,978 點，A 股 "入摩" 於昨日盤後正式生效，香港股市成交金額急增 85.6% 至 2,038 億港元。上證綜合指數上升 1.8% 至 3,095 點，滬深兩市成交金額減少 4.6% 至人民幣 4,125 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 華禧控股（1689.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）除稅後綜合純利將同比錄得溫和下跌（上半財年按年減少 17.9%），主要因 1）印刷及包裝業務產品平均售價下跌；2）環境治理業務收入減少，及 3）上市證券虧損撥備增加。

◇ 匯付天下（1806.HK）為中國一家領先的獨立第三方支付服務提供商，於中國為小微商戶提供服務的獨立第三方支付服務提供商中排名第一，市場份額 5.5%；於中國獨立第三方支付服務提供商中排名第三，市場份額 7.7%：於中國所有第三方支付服務商中排名第七，市場份額 2.0%。2015-2017 年，公司收入分別為人民幣 5.6、10.9、17.3 億元；2015 年股東應佔虧損為人民幣 757 萬元，但 2016-2017 年扭虧為盈分別錄得人民幣 1.2 及 1.3 億元利潤。2018 年第一季公司所處理的支付交易量同比大增 103.6%。公司今天起至 6 月 6 日招股，預計 6 月 15 日上市，招股價介乎 6.5-8.5 港元，淨集資額約 15.9 億港元（招股價中位數），市值介乎 81.3-106.4 億港元，相當於 50.0-65.4 倍 2017 年市盈率。

◇ 新秀麗（1910.HK）發布澄清公告反駁 Blue Orca 之指控：1) 應付賬款於 1 個月內大增是因為沽空機構混淆了應付賬款與應付賬款及其他應付款項；2) 收購之存貨價值金額較低因根據 IFRS 計算的公允價值並對若干滯銷產品進行週整；3) 公司承認可變現淨值列賬的存貨面值金額有誤，較公司原披露金額低超過一半，但並沒有影響公司盈利能力；4)Samsonite India 的申報核數師一直為 KPMG 關聯公司，並沒變更，但法定核數師第一次變更是因為強制性輪任規定，第二次變更是因為合夥人離開原公司，Samsonite India 將工作轉交該合夥人的新公司處理。此外，公司宣布近日備受虛假學歷指控之行政總裁 Tainwala 先生辭任，並由財務總監及執行董事 Gendreau 先生接任。我們認為公司第一及第四點澄清理據比較充分，第二點雙方各持一言，第三點公司也承認出錯，加上行政總裁辭任相信與學歷指控有關，相信 Blue Orca 將繼續發表新報告反擊公司的澄清公告。公司股份將於今天復牌。

◇ 晶苑國際（2232.HK）指昨天股價下跌或與賣方發表分析報告下調公司盈利預測有關。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)