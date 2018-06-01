紐約匯市─貿易戰擔憂再成焦點 美元找尋方向

美元週四溫和走低，連續第二天下跌。歐元區通貨膨脹數據優於預期，抵銷了貿易戰與義大利政局擔憂，歐元上漲。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數報 94.133，少有變動，週三則大跌 0.8%。

歐元報 1.1664 美元，亦少有變動，週三尾盤報 1.1666。歐元今日一度上漲至 1.1725 美元高點。

貿易戰擔憂再成焦點，美元轉強。美元上漲至 1.2973 加元，週三尾盤報 1.2876。

美國對自加拿大，墨西哥與歐盟進口的鋼與鋁課徵關稅，週五開始生效。貿易戰擔憂因所再成焦點。

歐盟可能採取報復行動。加拿大與墨西哥則仍與美國針對北美自由貿易協定 (NAFTA) 進行協商。投資人原預期 5 月將能達成協議，現在希望已渺茫。重新協商預定在墨西哥 7 月 1 日總統大選前及美國期中選舉之前完成。

週三，報導指出，五星運動黨敦促聯盟黨支持的沙瓦納 (Paolo Savona) 放棄成為聯合政府中的經濟部長。義大利總統馬達雷拉 (Sergio Mattarella) 拒絕他擔任經濟部長，使得該二黨無法組成聯合政府。

義大利主要政黨呼籲於 7 月提前舉行大選。但投資人擔憂該大選可能轉為對義大利在歐元區會員國資格的公投。若由懷疑歐元的黨派勝出，可能撼動整體歐盟的基礎。

在能源與食品價格上升的支撑下，歐元區 5 月通貨膨脹數據優於預期，歐洲央行可能進行利率正常化，支撑了歐元上揚。

歐元區消費者物價年率上升 2.3%，自 2012 年以來，首度高於歐洲央行的目標。