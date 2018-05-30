中國電競産業大會開幕 發布2018年中國電競行業研究報告

2018中國電競産業大會30日在北京國家會議中心舉辦。本年度大會的主題為“新電競、新體育、新IP”。大會集電競行業報告發布、主題演講、圓桌論壇、合作簽約、行業組織啓動於一體。

會上，華體電競與體育大生意共同發布了ESBP電競大生意全球合作夥伴計劃，聯合國内電競和體育公司，搭建全球電競新體育産業合作平台。作為中國電競産業大會聯合主辦方，互聯網領域研究咨詢專業機構艾瑞咨詢與華體電競公司共同發布了《2018年中國電競行業研究報告》，該報告涵蓋中國電競行業發展趨勢、市場規模、用戶規模、産業鏈、産業圖譜、用戶調查、電競賽事、俱樂部、内容製播、生態發展、商業價值分析等内容。

研究報告指出，中國的電子競技行業從2017年開始進入了爆發期。2017年整體市場規模突破650億元。其中移動電競市場佔比迅速提升，在2017年達到了303億元，已經同端遊電競市場佔比持平。

不過電競市場目前主要集中在遊戲消費領域，包括賽事門票、周邊以及贊助、廣告等企業圍繞賽事産生的電競生態市場整體規模較小，在2017年為50億元。報告同時指出，電競生態市場目前規模佔比在不斷上升，預計2019年將會達到138億元的市場規模。

此外，研究報告指出，2017年電子競技在場館、賽事、俱樂部、内容製作公司、傳播渠道等方面都有飛速的提升。中國電競行業仍然處於爆發期。

中國服務貿易協會常務副秘書長田國鋒錶示，電子競技作為新興服務業的代錶，具有平台擴展性大、産業技術共享性高、産業人才廣泛性強等特點。中國服務貿易協會作為本次大會的指導單位，將推動數字娛樂資源整合交流，把“中國數字娛樂”整合成國家品牌形象，打響全球知名度，積極參與全球市場的競爭與合作。

中國電競産業大會期間，主辦方華體電競公司將分别與多方簽署戰略合作協議，在城市體育消費綜合體、體育主題公園、休閑運動特色小鎮、數字娛樂服務貿易等方面進行投資合作和運營合作。據悉，在第五屆京交會期間，華體電競公司將簽署合作協議總金額超過80億元。

文章來源：新華社

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