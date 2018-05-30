景順: 意大利地緣政治的影響

景順（Invesco）首席環球市場策略師Kristina Hooper就意大利政局發表最新評論，主要觀點如下：

- 意大利新組成的聯合政府倡議降低個人及企業單一稅率，並保障窮人基本收入。此顯然將導致政府債務增加，且有機會違反歐盟的《穩定與增長公約》（Stability and Growth Pact）。

- 總統委任臨時總理，短期內可防止意大利退出歐元區，有助穩定目前局勢。

- 我們對情況保持樂觀，原因是假若意大利重啟大選，聯盟黨（League）料將獲較多選民支持，使其得以爭取更大話語權，建立有利營商的環境，並在財政層面上制訂較為理想的政策。

- 很多意大利企業持有不少意大利債券，由於聯合政府建議將所有公共債務改以可能貶值的新貨幣結算，我們相信意大利一旦「脫歐」，將對它們造成嚴重打擊。同時，歐洲央行行長德拉吉（Mario Draghi）將確保該行會運用一切方法支持以穩定市場信心。

- 儘管地緣政治風險將為資本市場帶來短暫波動，但長遠而言對基本因素的影響甚微。

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