〈台北國際電腦展〉新兵區塊鏈 搶攻全球21億美元商機

Computex 今年新增區塊鏈主題，根據 IDC 預估，2018 年投入的區塊鏈解決方案資金達 21 億美元，年成長 2 倍以上，商機龐大；當區塊鏈全面顛覆金融業型態時，醫療、零售及管理應用等的區塊鏈應用，也將在此次 Computex 展現。

今年 Computex 除了既有的人工智慧、物聯網應用、創新及電競主題外；新加入的 5G 及 區塊鏈兩大主題，將以論壇形式，瞄準明後年的產業動向。

其中區塊鏈部分，國際市場研調機構 IDC 則預估，2018 年全球投入於區塊鏈解決方案的資金將達到 21 億美元，年成長 2 倍以上；金融業對區塊鏈解決方案的投資金額上看 7.54 億美元；其次則為分銷和專業服務產業；製造與資源則列居第三大區塊鏈應用產業。

Computex 看好區塊鏈未來應用發展，今年首度將區塊鏈列入六大主題之一，期待區塊鏈之領導廠商如 IBM、Bitmark、智抗糖等，在此次 Computex 的表現，能加速拓展新商機。

事實上，台灣金融產業如富邦或台新已經開始使用區塊鏈技術。在金融產業中上使用區塊鏈，能縮短交易流程，並能降低詐騙風險。此次參與論壇的 IBM ，去年推出全新應用於銀行產業的方案，成功降低交易成本並實現跨境支付，已經獲得澳洲、紐西蘭、英國等 12 貨幣走廊應用，IBM 也將分享在金融、醫療、零售、生產、保險及管理等應用實例。

當區塊鏈顛覆金融業商業模式同時，相關應用也同步可以滲入專業服務、製造等產業。在資訊服務領域中，如台灣新創廠商 Bitmark 利用區塊鏈技術創建 P2P 電子資產系統，讓使用者能對其個人數位資產建立所有權申明，包含音樂、電影、數位藝術創作、電腦程式等。

而區塊鏈應用在醫療服務中，如新創廠商智抗糖 (Health2sync) 協助糖尿病患控制其血糖指數，讓患者了解身體狀況。

區塊鏈的新興應用這才只是剛開始，對於未來產業發展已成為關鍵性角色。Computex 期望拋磚引玉，與全球各地夥伴共同探究區塊鏈的產業應用趨勢與架構，加速佈局區塊鏈應用於各大產業。