中滔環保(01363-HK)1.709億售清遠工業地塊

中滔環保(01363-HK)公布，5月23日，公司及公司之全資附屬公司清遠綠由環保科技有限公司與廣東錦邦控股集團有限公司訂立出售協議。根據出售協議，清遠綠由已同意出售位於清遠市清城區源潭鎮建材陶瓷工業城二期開發區之一幅工業地塊及其上之物業；及公司已同意擔保有關清遠綠由就出售協議可能應付及可能結欠廣東錦邦之所有債務。擔保之年期將為出售協議項下之有關債務產生日期起計兩年。出售協議項下之總代價為1.709億元(相當於2.09億港幣)，而清遠綠由預期餘額可於2018年6月底前收取。

上述工業地塊擬根據建設－擁有－運營模式建設生物能源原材料基地、綠色及輕型建築材料供應以及微生物有機資源利用中心等項目。然而，由於預期新項目所需之審批程序漫長，該工業地塊自其收購起一直被閒置。於對集團之長期戰略計劃進行評估後，集團認為，由於出售事項將增加公司之現金流量，從而加強公司資產之流動性，並促進公司之可持續發展，故出售事項將使集團整體受益。鑑於以上所述，公司董事會相信，出售事項符合公司及公司股東之整體利益。

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