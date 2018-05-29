華為：人工智能開啓經濟增長新周期

華為今日發布了“全球聯接指數(GCI)2018報告”，這是華為連續第五年發布該指數報告。研究錶明，人工智能正在推動數字經濟發展的新範式，如果全球各國家積極部署人工智能，到2025年，數字經濟規模將達23萬億美元。這相比2017年的12.9萬億美元的規模(佔比17.1%的GDP)，增長接近一倍。

“GCI 2018”研究顯示，各行各業將人工智能融入寬帶、數據中心、雲、大數據和物聯網這五大關鍵技術後，基礎聯接將演變為智能聯接，激發創新活力，帶來新一輪經濟增長。消費互聯網仍是當前數字經濟發展的驅動因素，但隨著在各行業的應用逐漸深入，智能聯接將催生新的商業模式、産品、流程和服務，為各個國家註入新的活力，開啓經濟增長新周期。

華為公司Marketing部總裁張宏喜表示，“人工智能的作用正日益凸顯。我們看到ICT發展進入瓶頸期的領先國家正利用智能聯接挖掘新的機會點，部分發展中國家也在探索人工智能的應用方式，以加快推進戰略增長計劃。”

來源：中國證券網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)