同仁堂國藥(03613-HK)：轉主板後三家上市公司發展將更加健康

同仁堂國藥(03613-HK)今日轉主板上市，同仁堂集團董事長梅群於記者會上稱，此次轉主板出於兩個目的，一方面可為三家上市公司之間帶來更健康的發展；另一方面同仁堂國藥在海外的發展空間也將更大。

他用16個字「獨立運行、各有側重、資源共享、整體發展」來概括三家公司分工定位，同仁堂股份專注於國內，同仁堂科技（01666-HK）則主要以傳統民用藥品為先，而同仁堂國藥則主攻海外市場。他續指，三家公司各自分工任務清晰，所享條件亦均等，目前暫無打破這種分工邊界的想法。

同仁堂國藥作為海外市場發展的排頭兵，正大力拓展全球海外業務，制定一系列海外投資收購計畫。公司行政總裁丁永玲稱，公司借助「一帶一路」之機遇在相關主流國家拓展業務。她將外海投資收購稱之為「借船出海」，未來仍然會聚焦考慮以中醫藥、大健康發展理念等相同的標的為主。她續指，未來將保持海外開店至少每年十家的步伐。

產品方面，丁永玲稱公司一直在進行產品創新，按照國際市場對新興保健產品的需求來研發新產品。而因歐美市場的政策法規限制，公司主打產品之一的「安宮牛黃丸」由於含動物成分而暫未在歐美市場註冊，丁永玲稱不擔心產品的銷售情況，在港澳以及東南亞等海外市場該產品的銷售十分強勁，很受市場歡迎。她又指，今年「安宮牛黃丸」已已上調價格一次，下半年會否有加價計畫還有待考慮市場接受程度等因素。

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