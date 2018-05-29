中企承建的巴基斯坦高速公路提前通車

由中鐵二十局參與承建的巴基斯坦拉合爾至阿蔔杜勒·哈基姆段高速公路通車儀式28日在巴基斯坦旁遮普省勒賈納地區舉行，項目比原計劃提前80天實現通車。

巴基斯坦總理阿巴西出席通車儀式併緻辭說，這條高速公路在拉合爾與巴基斯坦其他地區間建立了快捷的交通線，將推動相關地區實現前所未有的發展，併將持久地造福巴基斯坦人民。阿巴西在緻辭中感謝中國政府及中國企業給予巴方的支持和幫助。

拉合爾至阿蔔杜勒·哈基姆段高速公路北起旁遮普省首府、巴第二大城市拉合爾，南至該省南部哈内瓦爾地區的阿蔔杜勒·哈基姆，全長230公里。項目由中鐵二十局和巴基斯坦一家公司聯合承建，於2016年2月開工，原計劃於2018年8月全線通車。作為巴基斯坦白沙瓦至卡拉奇高速公路的重要一段，項目通車對改善當地交通條件，貫通巴南北交通大動脈，促進當地經濟社會發展具有重要意義。

據項目總工程師李潔勇介紹，拉合爾至阿蔔杜勒·哈基姆段高速公路為雙向6車道、設計時速120公里，採用業界一流技術標準，併使用了智能交通系統，是目前巴國内最現代化的高速公路之一。

來源：新華網

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