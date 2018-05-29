PET、工程塑料及化纖事業三動力拉升 新纖董座樂觀今年展望

新纖 (1409) 今日舉行股東會，董事長吳東昇指出，今年第一季在匯兌損失、營所稅率由 17% 提高 3% 至 20% 的情形下，所有上市櫃公司依然交出不錯的成績單，新纖亦同，預期今年展望依然樂觀。新纖總經理羅時銓指出，新纖業績及獲利成長原因有三：一是因日本對中國 PET 課徵反傾銷稅，訂單轉至台灣，致使新纖 PET 銷日本的銷售量增加 20%，此外，新纖的非重金屬酯粒 (無銻觸媒瓶用酯粒) 是亞洲第一個商業化產品，也受到日本客戶青睞，預期今年量有 30% 的成長。



其次，新纖在新產品開發持續投入，產品線除纖維相關外，已延伸至塑膠、光學薄膜等高科技材料產業，並已打入汽車供應鏈，除歐美汽車廠外，去年也已打入日本供應鏈。



第三是化纖事業部分，羅時銓表示，新纖秉持高標準環保的自我要求，持續開發環保紗等產品，並受到歐美各大品牌的採納，目前持續更新設備中，以提升產能。



羅時銓表示，新纖投資 12 億元興建的觀音廠工程塑料生產線，已於 3 月底投產，新產線年產能 6 萬公噸，兩條生產線合計年產能 11 萬公噸，預計 7 月全產，今年度會增加 5% 的營業額。該產品應用在 3D 列印線材部分，也於 5 月試產，自創品牌「SpiderMaker」，預期可望新纖帶來新的成長動能。



新纖股東會今天通過配發每股現金股利 0.5 元，配發率 83.3%。