興業銀行(601166-CN)擬出資20億入股國家融資擔保基金

興業銀行(601166-CN)5月28日晚間公告稱，公司董事會同意公司出資入股國家融資擔保基金，出資金額為20億元，認繳資金自2018年起分4年實繳到位。

在這之前，華夏銀行、浦發銀行已公告，分别擬出資10億元、20億元參與國家融資擔保基金。

據了解，國家融資擔保基金是在3月28日召開的國務院常務會議上決定成立的，由中央財政發起、聯合有意願的金融機構共同設立，首期募資不低於600億元，採取股權投資、再擔保等形式支持各省(區、市)開展融資擔保業務，帶動各方資金扶持小微企業、“三農”和創業創新。

據了解，基金按照“政府支持、市場運作、保本微利、管控風險”的原則，以市場化方式決策、經營。初步測算，今後三年基金累計可支持相關擔保貸款5000億元左右，約佔現有全國融資擔保業務的1/4，著力緩解小微企業、“三農”等普惠領域融資難、融資貴問題，支持發展戰略性新興産業。

分析人士認為，引入商業銀行出資有利於提高國家融資擔保基金的運行效率、管理能力和服務水平，實現可持續發展。

來源：證券時報APP

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