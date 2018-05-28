單季EPS1.07元＋麥當勞光環 士開股價票面附近明顯偏低

2017 年速食龍頭麥當勞出售台灣經營權，包括頂新、統一、義美，以及新加坡淡馬錫集團旗下的楓樹公司，都曾被傳出是要接手的買家，但最後卻被仰德集團第三代李昌霖主導的德昱公司取得。李昌霖在集團內擔任士開 (5324) 及吃下台灣麥當勞的德昱企業董事長，從德昱企業的董監名單中可以發現，德昱董事中的許玉山、龔仁銑、葉啟昭等人，也都是士開的董事，另一董事周俊吉則是信義房屋 (9940) 董事長，德昱的經營團隊大多來自李昌霖主導的士開，李昌霖逐漸在台灣餐飲市場站穩腳步，如今有了國際品牌麥當勞的光環，或許有利李昌霖主導的士開，展現新格局。



值得一提的是，麥當勞在台灣擁有許多土地資產，各分店都位於市中心精華地段，台北包括民生東路、林森北路等，若加上中南部店面，根據房地產界業推估，不動產價值上看 80 億元，未來若能結合士開與信義房屋在都市開發領域的優勢，土地資產開發價值預估可達上百億元，相當龐大。



事實上，在李昌霖主導下，士開營運已蒸蒸日上，今年第 1 季單季 EPS 已達 1.07 元，表現相當突出，由於李昌霖及士開經營團隊同時也是台灣麥當勞主要營運團隊，有麥當勞光環加持，士開的市場整體形象提升，相對目前股價仍在票面附近，士開股價後市仍有潛力。



籌碼面來看，董監持股相當集中高達 29.8%，近期財報出爐後股價低檔區出現大量震盪，似有在股價低檔進行轉帳跡象。



而就技術面來看，士開短、中、長天均線位於 10.5～12 元之間，下檔支撐不弱，短線股價拉回該區間應是相對中長線買點，身為台灣餐飲龍頭麥當勞的實際營運主導的靈魂人物，李昌霖的決心與企圖心，未來將是決定士開股價能否從票面附近異軍突起的重要關鍵。

