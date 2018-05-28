【西證國際】盤勢分析



◆宏觀焦點

美國股市上週五個別發展，油價大跌重壓能源股，而芯片股和零售股上漲。道瓊斯指數下跌 0.2% 至 24,753 點；標準普爾指數下跌 0.2% 至 2,721 點；納斯達克指數上升 0.1% 至 7,434 點。特朗普表示美朝峰會仍可能按計劃舉行。

油價上週五大跌，因沙特和俄羅斯討論放鬆減產力度。紐約 7 月期油下跌 4.0% 至每桶 67.88 美元。金價下跌，紐約 8 月期金下跌 0.1% 至每盎司 1,309.0 美元。

香港和內地股市上週五下跌。新秀麗（1910.HK）復牌但由於沒有進一步解釋沽空機構之質疑，股價下跌 12.4%，拖累國際消費品股繼續下跌；油價下跌拖累油氣股；新能源股跌幅也較大，因內地風電項目需要透過競爭的方式進行配置；石藥集團（1093.HK）公布 2018 年第一季收入及股東應佔溢利分別同比增長 55.2% 及 42.6%，股價大漲 6.8%，帶動醫藥股逆市上升。個股方面，五洲國際（1369.HK）股價暴跌 84.9% 後停牌，此前有報導指公司與五豐多地配合玩「圈錢」遊戲。恒生指數下跌 0.6% 至 30,588 點，國企指數下跌 0.9% 至 12,048 點，香港股市成交金額增加 4.2% 至 936 億港元。上證綜合指數下跌 0.4% 至 3,141 點，滬深兩市成交金額增加 4.0% 至人民幣 3,969 億元。

◆行業及公司新聞

◇國美零售（493.HK）2018 年第一季銷售收入人民幣 175 億元，同比上升 0.4%，因分佔聯營公司虧損人民幣 1,993 萬元、淨財務成本按年增加人民幣 4,587 萬元、及所得稅開支同比上升人民幣 2,087 萬元，股東應佔溢利按年倒退 17.4% 至人民幣 1.1 億元。

◇力世紀（860.HK）宣布與先進汽車技術公司計劃成立合營公司（預計將分階段注資最多 7,500 萬美元，前者及後者分別將擁有 51% 及 49% 權益）及對後者作出不少於 5,000 萬歐元之投資。

◇奧思集團（1161.HK）公布 2018 財年上半年（截止 3 月 31 日）業績，營業額同比增長 12.2% 至 3.7 億港元，而受惠於經營費用升幅較營業額為低，股東應佔溢利 6,053 萬港元，按年大增 73.7%。建議派發中期股息每股 3.0 港仙，同比下跌 25.0%。

◇海爾電器（1169.HK）母公司海爾集團被揭發此前獲世界衛生組織（WHO）專家代表頒發「全球健康空氣領袖品牌」證書涉及造假。WHO 澄清沒頒發任何相關證書給海爾或其他廠家，該專家代表僅為針灸醫院的員工，該組織保留法律權利，追究捏造和傳播關於 WHO 的不實訊息行為。

◇進昇控股（1581.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）收益及純利均同比錄得大幅減少（上半財年收益及純利分別按年下降 1.8% 及 0.6%），因建築工程收益大幅下降、若干項目在完工階段產生額外建築成本、建築機械租賃收入大幅減少、及新機械折舊令毛利率減少。

◇天寶集團（1979.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 年上半年將轉盈為虧，因原材料成本和工資上漲導致毛利受壓，及人民幣升值對出口業務所帶來的負面影響。

◇玖龍紙業（2689.HK）宣布以 1.8 億美元收購兩個美國漿紙廠（主要從事製造及分銷各類木漿、紙張及紙製包裝物料之業務），造紙生產線年產能約 89 萬噸，製漿年產能約 52 萬噸。收購代價相當於 42.2 倍 2017 年市盈率（2018 年第一季稅後溢利較 2017 年全年高 42.3%）或 2.7 倍市賬率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

