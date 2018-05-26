上交所編織滬股通跨境監管「天網」上交所編織滬股通跨境監管「天網」

滬港通開通以來，部分投資者利用兩地交易所制度差異，企圖跨境蒙面操縱A股，不過這條道路已經被設下「天網」。上海證券交易所昨日(25日)舉辦新聞發佈會，通報了對滬港通交易機制下違法違規行為的監控、篩查情況。上交所表示，為進一步做好滬港通交易監管工作，上交所與港交所通力合作，不斷探索完善跨境交易監察模式，推動滬股通看穿式賬戶體系建設。 上交所表示，加強滬港通異常交易監管與違法違規線索篩查，是上交所自滬港通開通3年多來始終堅持的一項重點工作。近日，證監會公佈成功查獲一起利用滬港通賬戶跨境操縱「菲達環保」等股票的典型案件，該起跨境操縱案件線索是由上交所前期發現上報。 據透露，2016年8月，上交所實時監控發現“菲達環保”等股票價格走勢時有異常。同時，港交所通報稱，某投資者在交易“菲達環保”過程中，多次出現當日大額買入、次一交易日反向賣出的異常情況，獲利金額較大。後經上交所大數據比對核查發現，該滬股通賬戶與境內多個關聯賬戶相互配合，在盤中或尾盤採用大單買入、虛假申報等手法拉升股價，並於日內或隔日大額反向交易，涉嫌市場操縱。針對這一情況，上交所在深入跟蹤分析後，提請證監會予以調查。 上交所表示，滬股通沿用香港證券市場的「二級賬戶」架構，目前實時監控僅能看到香港經紀商信息，無法看到買賣申報的具體投資者，這與境內「看穿式」賬戶監管體系有一定差異。能夠在較短時間內發現滬港通跨境操縱案件線索，得益于滬港兩所主動全面的交易監察模式與高效暢通的跨境協作機制。兩所討論商定，港交所如在監控中發現滬股通賬戶出現集中、大額交易行為等異常交易可疑情況，將及時通報上交所核查，反之亦然。同時，兩所還針對異常交易行為，加強了自律監管措施實施層面的相互協助。 據統計，截至目前，港交所已累計通報疑似滬股通異常交易行為近20起。上交所提請港交所協助調查60余起，對有異常交易行為的滬股通投資者多次予以書面警示。此外，還為證監會層面跨境監管執法提供了有效的專業支持，進行數據協查70余起。總體來看，上述滬港通監管協作機制在打擊跨境操縱等違法違規行為方面，發揮了積極作用。 隨著近年來滬深港通交易機制的進一步發展，上交所亦透露了在跨境交易監察方面的後續安排。上交所表示，為進一步做好滬港通交易監管工作，上交所與港交所通力合作，不斷探索完善跨境交易監察模式，推動滬股通「看穿式」賬戶體系建設。 去年底，香港證監會和港交所公告計劃于2018年第三季度推出投資者識別碼制度。該制度要求香港經紀商為其客戶編制與該客戶特定識別信息配對的客戶編碼，並在交易申報中附加相關券商客戶編碼，目前已初步實現有異常交易行為的北上投資者身份信息的穿透。上述制度有助于開展更細顆粒度的交易監控分析、拓寬多維度核查分析違法違規線索的渠道，大大提升交易監察能力。目前，根據證監會統一部署，上交所正在加緊完成相關監察技術模型開發、業務規則修訂、業務流程完善等一系列落地工作。 上交所指出，廣大投資者務必牢固樹立合規交易意識，切莫誤認為滬港通跨境交易是監管的真空地帶和法外之地。依托日益成熟的大數據、雲計算、人工智能等技術，以及日益緊密的滬港兩地監管協作機制，上交所將為滬股通的健康發展提供更加強有力的一線交易監管保障。 上海證券報 記者 趙一蕙 編輯 全澤源

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