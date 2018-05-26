騰訊(00700-HK)港交所(00388-HK)ADR齊揚 油股跌

美股收市個別發展，港股ADR指數收報30634點，升45點，升0.15%。
大型藍籌大部份向好，騰訊控股(00700-HK)ADR收報407.08元，較港收市升3.08元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報77.1元，較港收市升0.05元；中人壽(02628-HK)ADR收報21.92元，較港收市跌0.08元；港交所(00388-HK)ADR收報262.65元，較港收市升2.65元。
油價大跌拖累美國能源股向下，中海油(00883-HK)ADR收報12.94元，較港收市跌0.18元；中石油(00857-HK)ADR收報6.27元，較港收市升0.22元；中石化(00386-HK)收報7.24元，較港收市跌0.08元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報71.59元，較港收市跌0.46元；聯通(00762-HK)ADR收報11.1元，較港收市跌0.02元；中電信(00728-HK)ADR收報3.74元，無升跌。
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