【異動股】母企被官媒質疑 金誠控股(01462-HK)跌15%

金誠控股(01462-HK)現報2.88元，跌0.53元，跌15.543%。成交1530萬股，涉資4640萬元。

金誠控股是金誠集團在香港主板上市公司。據《證券時報》一篇調查報道，經過進一步調查，證券時報·e公司記者發現，金誠集團5700億元訂單無據可查，大多數PPP項目均停留在框架協議或口頭約定層面，尚未正式立項，更未進入動工階段。然而，正是憑借這些並不具備任何法律約束力的或有項目，金誠集團在各種渠道頻繁渲染拿單能力，並以PPP項目名義發行基金。

在採訪中，證券時報·e公司記者獲悉，一些同行企業怕受拖累，對金誠集團離職員工拒而遠之，直言該公司在運營PPP項目過程中，不少地方涉嫌違規違法。

報道中提到，金誠集團對外宣介中，自稱從2015年7月22日到2016年8月22日，累計拿下35個新型城鎮化項目，簽約總投資額1800億元；截至2017年9月，金誠集團擁有特色小鎮項目59個，政府項目簽約量超過5700億元。目前，已在浙江、江蘇、湖南、貴州、福建、江西、湖北、河南、安徽、吉林10省布局金誠特色小鎮，其中又以江、浙為核心。

在財政部政府和社會資本合作中心的PPP項目庫，記者以江蘇、浙江兩省的城鎮綜合開發為條件展開查詢，與金誠集團相關的PPP項目僅有浙江省麗水市遂昌縣農村電商創業小鎮智慧園等項目。其中，遂昌電商小鎮項目總投資4.46億元，項目公司股東包括杭州金誠新城鎮投資集團新余觀覆投資管理有限公司。

報道又提出金誠集團的政府項目訂單到底有多少？根據第三方獨立機構統計，截至目前，杭州金誠新城鎮投資集團有限公司PPP項目累計中標金額為307億元，未在統計中發現金誠集團其他關聯公司。杭州金誠新城鎮投資集團有限公司法定代表人為韋傑，股東為新余誠悅投資管理有限公司、新余金誠事業集團有限公司。

目前，社會資本與地方政府合作的項目，普遍以PPP項目模式開展。金誠集團對外宣稱擁有5700億元政府項目訂單(假如全部按照PPP項目計算)，而第三方獨立機構的統計數據是307億元，二者出入之大可見一斑，難怪外界如此好奇，金誠集團的5700億元訂單到底是怎麽回事。

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