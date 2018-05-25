紐約匯市─川普取消北韓高峰會 避險貨幣上漲 美元下跌

美元指數週四下跌，自 2018 年高點回檔。川普總統取消了下個月與北韓的高峰會，此外，提高汽車關稅重燃了貿易戰擔憂，均為美元利空。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.4% 至 93.653。週三，美元指數則上漲至 12 月中以來高點。

避險貨幣兌美元走強。美元下跌至 109.32 日元，週三尾盤報 110.08。

美元下跌至 0.9909 瑞士法郎，週三尾盤報 0.9958。

歐元上漲至 1.1742 美元，週三尾盤報 1.1699。

川普取消與北韓的高峰會後，避險貨幣上漲，包括日元與瑞士法郎。

貿易方面，川普政府考慮將汽車與汽車零件進口關稅提高至 25%，增加了貿易緊張。

本週稍早，因美國與中國可望達成貿易協定，降低了貿易戰風險，美元上漲。但週二，川普表示對與中國進行的貿易談判，不表滿意，引發投資人規避風險。

週三，Fed 公布 5 月會議記錄，強化了 6 月升息的預期。Fed 並表示願意讓通貨膨脹進一步上升。投資人認為該消息顯示 Fed 並不急於升息，屬鴿派立場，美元因而受到壓力。

聯邦基金利率期貨顯示，6 月升息 25 基點的機率為 95%，上週該機率為 100%。更重要的是，交易員現在預期 2018 年 Fed 將升息 4 次的機率為 37%，一周前，該機率逾 50%。

分析師說，川普取消高峰會後，日元需求大幅增加。黃金價格亦上漲，顯示投資人確實轉向了避險資產。