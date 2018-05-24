亞航乘客突破5億 或將在重慶開新航線

日前，亞洲航空在曼谷舉行了迎來5億遊客慶典。亞航航空公司在短短16年的發展中，成功搭載了超過5億位乘客前往130多個目的地，記者專訪亞航中國區CEO陳凱霖時，她透露，很可能在重慶新開一條亞航航線。

據悉，迄今亞航配備了超過200架飛機，有來自50個不同國家的員工，超過5億的乘客，60%的乘客都是第一次選擇搭乘亞航。

從2009年至2017年，亞航已連續9年被評選為世界最佳低成本航空公司。連續5年被選為世界領先低成本航空，還是首家獲得世界領先低成本航空空服員獎的航空公司。

陳凱霖是亞航的“網紅”總裁，她熱愛分享工作和生活，有微博粉絲38萬。

亞航的低成本運營模式、網絡購票模式、行李餐食自選模式，甚至紅眼航空都受到中國年輕人歡迎。陳凱霖說：“我最自豪的就是改變了年輕人出遊的方式，現在年輕人出國可以個性化地說走就走。”

陳凱霖還透露，現在亞航到巴厘島的航班是寬體客機，正在尋找一個中國城市開辟到巴厘島直航，很有可能會是重慶。

來源：重慶商報

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