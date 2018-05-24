東方園林(002310-CN)：從未發生過債券和銀行貸款到期不能兌付問題

東方園林(002310-CN)5月24日早間就公司債券發行情況進行說明。

公告指出，截至目前，公司2018年内需兌付的尚未到期債券共計29億元。根據公司的歷史數據，每年的6月份和第四季度是公司回款高峰期。根據歷史數據，預計2018年6月和第四季度回款完全可以覆蓋公司年内到期債券。公司從未發生過債券和銀行貸款到期不能兌付的問題，目前公司業績良好，未來將持續保持健康的融資能力。另外，公司應收賬款壞賬準備計提比例是合理的。

根據公告，經中國證券監督管理委員會核準，公司獲準公開發行不超過人民幣15億元(含15億元)的公司債券。公司採取分期發行的方式，其中首期——北京東方園林環境股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(以下簡稱“本期公司債券”)發行規模不超過10億元(含10億元)，分為兩個品種，品種一為3年期固定利率債券，品種二為3年期固定利率債券。本期公司債券發行時間自2018年5月17日至2018年5月18日，品種一最終發行規模為0.50億元，票面利率7.00%。

來源：中國證券網

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